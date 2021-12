ROMA – La Dorsale-Ancona Bari è stata inserita nella rete di trasporti europea Extended Core. Un investimento che fa da apripista ad altre opere importanti come l’autostrada Bari-Lecce e l’alta capacità ferroviaria tra il capoluogo pugliese e il salento.

La dorsale Ancona-Bari è entrata a far parte della rete ‘Extended Core’, il livello intermedio che consente di accedere ai finanziamenti europei per le reti di trasporto e fa da apripista ad altre opere importanti. Una riduzione di una frattura nella rete dei trasporti, l’ha definita così il governatore Michele Emiliano nella conferenza stampa “Dorsale Adriatica nelle reti TEN-T e l’inclusione della tratta “Ancona-Bari” nella rete “Extended Core” a cui hanno partecipato, tra gli altri, il Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e i presidenti delle Regioni Abruzzo, Marco Marsilio, Marche, Francesco Acquaroli e Molise, Donato Toma.

Un investimento da 5 miliardi di euro, che ha permesso alla Dorsale Adriatica di entrare nelle reti transeuropee dei trasporti a cui si auspica facciano seguito altre opere importanti come l’autostrada Bari-Lecce e l’alta capacità ferroviaria tra il capoluogo pugliese e il Salento.