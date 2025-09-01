2 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Trasporti Brindisi, STP denuncia pagina Facebook falsa e ingannevole

Redazione 2 Settembre 2025
centered image

La Società Trasporti Pubblici di Brindisi (STP) ha denunciato la presenza di un falso profilo Facebook denominato “Trasporti pubblici a Brindisi”, che diffonde informazioni non veritiere e utilizza immagini sottratte all’archivio ufficiale dell’azienda.

La pagina, spiegano dalla società, riporta inoltre indirizzi, numeri di telefono e sito internet non autentici, inducendo così gli utenti in errore.

La STP invita pertanto cittadini e viaggiatori a non tenere in considerazione le offerte, i concorsi e qualsiasi comunicazione diffusa dal falso profilo, e a procedere con la segnalazione a Facebook per la sua rimozione.

L’azienda ricorda che gli unici canali di riferimento per informazioni ufficiali sul trasporto pubblico nella provincia di Brindisi restano i propri siti e pagine certificati.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Fermo esponenti Scu, Palmisano: “Grati a impegno Dda e forze dell’ordine”

1 Settembre 2025 Redazione

Carovigno, grande successo per il concerto vocale e strumentale “Recital”

1 Settembre 2025 Alessandro Zanzico

Francavilla Fontana, presentato il programma della festa patronale

1 Settembre 2025 Giovanni Cannalire

Torre Canne: il rito del 1° settembre con il bagno all’alba

1 Settembre 2025 Ottavio Cristofaro

Brindisi, ammodernamento per il Centro Ustioni del “Perrino”

1 Settembre 2025 Anna Saponaro

Ostuni, Cala di Rosa Marina: veleni e volantini anonimi dopo l’assemblea

1 Settembre 2025 Gianmarco Di Napoli

potrebbe interessarti anche

Trasporti Brindisi, STP denuncia pagina Facebook falsa e ingannevole

2 Settembre 2025 Redazione

Metaponto, 700 mq di spiaggia libera occupata abusivamente: scatta sequestro

2 Settembre 2025 Dante Sebastio

Futsal C1/M, Azzurri Conversano: buoni spunti dal test col Thuriae

2 Settembre 2025 Redazione

Futsal A2/M, Castellana: confermati i giovani Baldo e Bianco

2 Settembre 2025 Redazione