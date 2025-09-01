Trasporti Brindisi, STP denuncia pagina Facebook falsa e ingannevole

La Società Trasporti Pubblici di Brindisi (STP) ha denunciato la presenza di un falso profilo Facebook denominato “Trasporti pubblici a Brindisi”, che diffonde informazioni non veritiere e utilizza immagini sottratte all’archivio ufficiale dell’azienda.
La pagina, spiegano dalla società, riporta inoltre indirizzi, numeri di telefono e sito internet non autentici, inducendo così gli utenti in errore.
La STP invita pertanto cittadini e viaggiatori a non tenere in considerazione le offerte, i concorsi e qualsiasi comunicazione diffusa dal falso profilo, e a procedere con la segnalazione a Facebook per la sua rimozione.
L’azienda ricorda che gli unici canali di riferimento per informazioni ufficiali sul trasporto pubblico nella provincia di Brindisi restano i propri siti e pagine certificati.
