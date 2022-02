BARI – Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ha approvato il finanziamento del progetto di Rfi per il nodo ferroviario a nord di Bari. “Si tratta – spiega l’assessore ai trasporti della Regione Puglia Anita Maurodinoia – di una notizia importantissima per completare il potenziamento e la valorizzazione della linea ferroviaria barese. Il nuovo progetto, del valore complessivo di 804 milioni di euro prevede una variante ferroviaria lunga 11 chilometri e 200 metri e interessa i quartieri di Palese e Santo Spirito, Catino, San Pio e Torricella, al servizio dei quali verrà realizzata anche una nuova stazione”.