Trasporti a metà prezzo per 35mila studenti pugliesi: la Regione stanzia oltre 11 milioni

BARI – La Giunta regionale della Puglia ha approvato un importante provvedimento a favore degli studenti pendolari, stanziando 11.096.024 euro per l’anno scolastico e accademico 2025/2026. Il fondo è destinato a sostenere l’acquisto degli abbonamenti mensili per il trasporto pubblico locale, con uno sconto del 50% sul costo totale per gli studenti delle scuole superiori e delle università pugliesi.

L’iniziativa, nata su richiesta dei comitati studenteschi, del comitato dei pendolari, dei Giovani Democratici e di numerosi studenti, sarà attiva da ottobre 2025 a maggio 2026. I beneficiari dovranno essere residenti in Puglia e appartenere a nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a 12.000 euro, soglia che sale a 15.000 euro per le famiglie numerose con tre o più figli.

Per accedere all’agevolazione, l’abbonamento mensile dovrà prevedere almeno 52 corse. La misura è interamente finanziata dal bilancio autonomo della Regione e, secondo le stime, potrà interessare circa 35.000 studenti.

«Ringrazio gli uffici del Dipartimento Trasporti e Pubblica Istruzione, insieme ai gestori del TPL pugliese – ha dichiarato un rappresentante regionale – per il lavoro di concertazione che ha permesso di varare questo provvedimento sperimentale, volto a garantire un diritto fondamentale come quello allo studio».

