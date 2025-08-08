Salento, trasportava in auto 50 mini panetti di hashish: arrestato

Viaggiava a bordo di una Ford C-Max trasportando 50 piccoli panetti di hashish, per un totale di oltre 5 chili di droga.

Scoperto dalla guardia di finanza, è finito in carcere un 32enne imprenditore agricolo residente a Fara Sabina, nel Lazio. L’uomo, di origini albanesi, procedeva a velocità elevata sulla statale 379, in provincia di Brindisi, quando è stato notato dai militari del Nucleo di polizia economico finanziaria di Lecce.

L’andatura sospetta ha fatto scattare un campanello d’allarme nei finanzieri, che hanno subito verificato la targa. Il mezzo non risultava rubato ma la fedina penale del suo proprietario riportava dei precedenti. Così i militari hanno iniziato a seguire l’auto, che nel frattempo si era immessa sulla Brindisi-Lecce. Giunto nel leccese, il veicolo è stato bloccato all’altezza dello svincolo per Squinzano e Trepuzzi.

Il 32enne, in viaggio da solo, è apparso subito agitato davanti alle domande dei finanzieri. Condotto l’uomo presso il Comando del capoluogo, a seguito di un’approfondita ispezione del veicolo, i militari hanno scoperto dieci involucri contenenti cinque panetti ciascuno di hashish, nascosti nella parte posteriore dell’auto, all’interno di uno sportello laterale. La droga è stata sequestrata assieme al veicolo e a un telefono cellulare dotato di dual sim.

Attualmente, l’uomo si trova in carcere, su disposizione della Pm di turno Maria Grazia Anastasia. Agli inquirenti il 32enne ha raccontato di non sapere niente riguardo alla presenza della sostanza stupefacente all’interno della sua auto. L’uomo ha riferito di essere stato incaricato a Rieti, da un soggetto di cui conosceva solo il nome, di svolgere un lavoro di giardinaggio in Salento. Prima della partenza, avrebbe affidato la sua macchina a questa persona per delle riparazioni. A quel punto, ritirato il veicolo, – nel quale sarebbe stata riposta a sua insaputa la droga -, avrebbe intrapreso il viaggio per Lecce.

Una versione che non ha convinto il gip Angelo Zizzari. Per questo, dopo la convalida dell’arresto è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

