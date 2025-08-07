«Trasparenza, innovazione e territorio»: Marra illustra i 10 punti della sua visione per STP

Alba Service ed STP sono sfide e storie molto diverse tra loro. STP è una società solida con un capitale a maggioranza pubblica, intorno al 70%, ma con una significativa presenza di capitale privato al 30%. Albaserivce è al contrario a totale partecipazione pubblica della Provincia di Lecce, che ne è socio unico. Anche le storie sono molto differenti. Quando arrivai in AlbaService, cinque anni fa, il passaggio di consegne mi fu fatto dall’allora Commissario liquidatore, dott. Gianfranco Conte. Non sapevamo all’inizio, neanche se saremmo riusciti a pagare gli stipendi fino all’anno successivo. Per dare un’immagine plastica, ma reale, non avevano nè telefoni, nè segnali stradali, per arrivare in sede. Sono stato l’Amministratore dell’anno zero! Considerando da dove eravamo partiti, grazie all’impegno di tutti, in primis dei lavoratori, ho lasciato un’azienda in sostanziale sicurezza, come è stato pubblicamente riconosciuto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e dallo stesso Presidente Minerva, perché insieme alla tenuta dei conti, ho sempre avuto come priorità la tutela dei livelli occupazionali. Non puoi amministrare una società pubblica se non hai anche una sensibilità politica, poiché occorre comprendere che insieme alla tenuta dei conti, il vero valore è il patrimonio umano di chi lavora in quelle società, altrimenti si rischia di essere solo un contabile».

Presidente, Dopo il risanamento alla guida di Alba Service, ora abbraccia questa nuova sfida alla presidenza di STP. Con quale spirito e con quali priorità affronta questo incarico? “Permettetemi innanzitutto di ringraziare il Presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, per la stima manifestatami ancora una volta e la fiducia riposta.

Dopo il risanamento economico e gestionale alla guida di Alba Service, l’avvocato Fabrizio Marra raccoglie una nuova sfida: la presidenza della STP Lecce, società chiave per la mobilità pubblica del territorio. In esclusiva per Antenna Sud, Marra ha illustrato i 10 punti fondamentali della sua visione strategica, che definisce «un piano di rilancio a misura di comunità, ambiente e innovazione».

Qual è il primo intervento operativo o strategico che intende mettere in campo nei primi cento giorni da presidente? “ Sicuramente una priorità è costituita dal miglioramento del servizio e dall’ammodernamento dei mezzi.

STP copre oltre cinque milioni di chilometri l’anno, per dare dei dati. Sono numeri importanti! Un primo step è costituito sicuramente dall’acquisto di nuovi autobus, in primis ed un focus già avviato per potenziare il servizio. “

In che modo pensa di coniugare efficienza gestionale e qualità del servizio, in un’azienda che ha un impatto così diretto sulla vita quotidiana dei cittadini? “

Quali sono le principali criticità che ha già individuato all’interno di STP e come pensa di affrontarle? “Come dicevo, STP è un’Azienda che ha sufficienti risorse ed è già tanto.

Mi piace dire sempre le cose come stanno.

Certamente dobbiamo avviare un processo di ottimizzazione anche con supporti digitali e social del servizio.

Stiamo già pianificando in questo senso, anche se ad agosto è complicato partire operativamente.”