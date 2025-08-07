8 Agosto 2025

«Trasparenza, innovazione e territorio»: Marra illustra i 10 punti della sua visione per STP

Maria Teresa Carrozzo 7 Agosto 2025
centered image

Dopo il risanamento economico e gestionale alla guida di Alba Service, l’avvocato Fabrizio Marra raccoglie una nuova sfida: la presidenza della STP Lecce, società chiave per la mobilità pubblica del territorio. In esclusiva per Antenna Sud, Marra ha illustrato i 10 punti fondamentali della sua visione strategica, che definisce «un piano di rilancio a misura di comunità, ambiente e innovazione».

Presidente, Dopo il risanamento alla guida di Alba Service, ora abbraccia questa nuova sfida alla presidenza di STP. Con quale spirito e con quali priorità affronta questo incarico? “Permettetemi innanzitutto di ringraziare il Presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, per la stima manifestatami ancora una volta e la fiducia riposta.

Alba Service ed STP sono sfide e storie molto diverse tra loro.
STP è una società solida con un capitale a maggioranza pubblica, intorno al
70%, ma con una significativa presenza di capitale privato al 30%.
Albaserivce è al contrario a totale partecipazione pubblica della Provincia di Lecce, che ne è socio unico.
Anche le storie sono molto differenti.
Quando arrivai in AlbaService, cinque anni fa, il passaggio di consegne mi fu fatto dall’allora Commissario liquidatore, dott. Gianfranco Conte.
Non sapevamo all’inizio, neanche se saremmo riusciti a pagare gli stipendi fino all’anno successivo.
Per dare un’immagine plastica, ma reale, non avevano nè telefoni, nè segnali stradali, per arrivare in sede.
Sono stato l’Amministratore dell’anno zero!
Considerando da dove eravamo partiti, grazie all’impegno di tutti, in primis dei lavoratori, ho lasciato un’azienda in sostanziale sicurezza, come è stato pubblicamente riconosciuto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e dallo stesso Presidente Minerva, perché insieme alla tenuta dei conti, ho sempre avuto come priorità la tutela dei livelli occupazionali.
Non puoi amministrare una società pubblica se non hai anche una sensibilità politica, poiché occorre comprendere che insieme alla tenuta dei conti, il vero valore è il patrimonio umano di chi lavora in quelle società, altrimenti si rischia di essere solo un contabile».

Qual è il primo intervento operativo o strategico che intende mettere in campo nei primi cento giorni da presidente? “ Sicuramente una priorità è costituita dal miglioramento del servizio e dall’ammodernamento dei mezzi.

Efficientamento deve essere la parola chiave! “

In che modo pensa di coniugare efficienza gestionale e qualità del servizio, in un’azienda che ha un impatto così diretto sulla vita quotidiana dei cittadini? “

STP copre oltre cinque milioni di chilometri l’anno, per dare dei dati.
Sono numeri importanti!
Un primo step è costituito sicuramente dall’acquisto di nuovi autobus, in primis ed un focus già avviato per potenziare il servizio. “

Quali sono le principali criticità che ha già individuato all’interno di STP e come pensa di affrontarle? “Come dicevo, STP è un’Azienda che ha sufficienti risorse ed è già tanto.

Mi piace dire sempre le cose come stanno.
Certamente dobbiamo avviare un processo di ottimizzazione anche con supporti digitali e social del servizio.
Stiamo già pianificando in questo senso, anche se ad agosto è complicato partire operativamente.”
Il trasporto pubblico in provincia di Lecce soffre da anni per carenze strutturali e calo dell’utenza. Cosa si può fare per invertire questa tendenza?
“ Imiracoli non esistono.
Come non esistono Amministratori con poteri taumaturgici.
Esistono persone che hanno voglia di lavorare ed impegnarsi.
Quindi è impensabile recuperare ritardi atavici con un colpo di bacchetta magica.
Il Salento è un territorio vasto e variegato.
Noi copriamo anche le tratte per Brindisi e Taranto. È un servizio complesso e capillare.
Occorre innanzitutto rendere appetibile in termini di puntualità e confort, il trasporto pubblico più di quello privato, che ad oggi rappresenta ancora l’opzione prevalente dei salentini per muoversi.”

Esistono margini per una maggiore integrazione con le altre aziende del trasporto locale e con Ferrovie del Sud Est? “ Sicuramente tutto è perfettibile.

Io, ad esempio, oltre che con Ferrovie Sud Est, avvierò un confronto istituzionale con SGM, per coprire i collegamenti tra Lecce e l’hinterland del capoluogo, cercando di rispondere ad un’istanza che proviene da anni dai territori. “

C’è l’intenzione di puntare su una transizione ecologica dei mezzi, magari con autobus elettrici o a basso impatto ambientale? “ Assolutamente sì.

La transizione ecologica costituisce un elemento strategico e qualificante del mio mandato.
La mobilità green è il futuro e STP, anche per la sua storia, non può restare alla finestra, mentre il mondo cambia ed anche la mobilità pubblica si trasforma. “
Il personale lamenta spesso carichi di lavoro elevati e condizioni difficili: intende aprire un confronto con i sindacati? “ Si. È in agenda, a settembre, un incontro con le Organizzazioni sindacali. “

Come giudica il rapporto attuale tra STP e le istituzioni locali? Ritiene ci sia bisogno di rafforzare la collaborazione con la Regione e i Comuni? “

Con la Regione esiste necessariamente un rapporto sinergico, in considerazione anche dell’assetto normativo che regola il settore del trasporto pubblico.
Per i Comuni, la porta è sempre aperta all’ascolto ed alle proposte e, nei limiti del possibile, alle soluzioni.”
Guardando al futuro, quale vorrebbe fosse l’eredità della sua presidenza? Che STP immagina tra tre anni? “Una Società, STP, che abbia avviato strutturalmente una transizione ecologica nella mobilità pubblica.
Sarebbe una pietra miliare nella storia della Società stessa, ma anche della Provincia di Lecce e del nostro territorio.”

About Author

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

See author's posts

