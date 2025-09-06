6 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Il Giudice Sportivo, foto: antennasud.com

Trasferte a rischio: il Comitato valuta i divieti per Taranto e Brindisi

Anthony Carrano 6 Settembre 2025
centered image

Il Comitato per le Manifestazioni Sportive ha messo sotto osservazione altre due partite in programma nei prossimi giorni. A rischio la trasferta di Coppa Italia del Brindisi contro il Taranto, prevista giovedì 11 settembre sul campo di Massafra, e la presenza dei tifosi rossoblù nella sfida valida per la quarta giornata del campionato di Eccellenza, in programma domenica 14 settembre sul campo della Virtus Mola.

La decisione finale spetterà proprio al Comitato, chiamato a stabilire se, per motivi di ordine pubblico, sarà consentita o meno la presenza dei tifosi ospiti sugli spalti in entrambe le gare.

centered image

