3 Settembre 2025

Antenna Sud

News

La Curva Nord dello Iacovone di Taranto (foto: Todaro/Antenna Sud)

Trasferta vietata ai tarantini, il club: “Rispetto, ma nostri tifosi penalizzati”

Dante Sebastio 3 Settembre 2025
centered image

La società rossoblu: “Comprendiamo le ragioni di sicurezza, ma non bisogna ledere i diritti dei nostri sostenitori”

In merito al provvedimento della Questura di Bari, che ha vietato ai tifosi rossoblu la gara di Ruvo con lo Spinazzola, il Taranto ha affidato la sua presa di posizione a una nota ufficiale. “Pur comprendendo le esigenze legate alla sicurezza e all’ordine pubblico, riteniamo doveroso sottolineare che i nostri sostenitori hanno sempre dimostrato attaccamento alla squadra e che meriterebbero di poter seguire i propri colori con la passione che li contraddistingue. Tuttavia, la società prendendo atto della comunicazione, si riserva di coinvolgere gli organi competenti, al fine di avviare un dialogo costruttivo volto alla possibile risoluzione della problematica, nel pieno rispetto della sicurezza pubblica e dei diritti dei tifosi”.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Ferrandina, colpo in attacco: in arrivo Giulio Carrozzo

3 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello

Spinazzola-Taranto: divieto di trasferta per i tifosi ospiti

3 Settembre 2025 Anthony Carrano

Fasano, cambio di orario per la partita contro l’Afragolese

3 Settembre 2025 Anthony Carrano

Barletta, Certame Atletico: tribuna gremita e spettacolo in pista

3 Settembre 2025 Massimiliano Di Pasquale

Castrovilli: “Obiettivo playoff, spero di rivedere presto il Bari in Serie A”

3 Settembre 2025 Antonio Bellacicco

Casarano, emergenza a centrocampo contro il Benevento: due le assenze pesanti in mediana

3 Settembre 2025 Alessandro Zanzico

potrebbe interessarti anche

Ferrandina, colpo in attacco: in arrivo Giulio Carrozzo

3 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello

Gravina, la Pitbull Tequila ritrovata morta scuoiata, nello sgomento generale

3 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Tricase, oltre dieci auto rigate nella notte: bravata in centro

3 Settembre 2025 Gloria Roselli

Racale, scritta sul Comune: “Anci e Prefetto intervengano”

3 Settembre 2025 Gloria Roselli