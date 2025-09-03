Trasferta vietata ai tarantini, il club: “Rispetto, ma nostri tifosi penalizzati”

La società rossoblu: “Comprendiamo le ragioni di sicurezza, ma non bisogna ledere i diritti dei nostri sostenitori”
In merito al provvedimento della Questura di Bari, che ha vietato ai tifosi rossoblu la gara di Ruvo con lo Spinazzola, il Taranto ha affidato la sua presa di posizione a una nota ufficiale. “Pur comprendendo le esigenze legate alla sicurezza e all’ordine pubblico, riteniamo doveroso sottolineare che i nostri sostenitori hanno sempre dimostrato attaccamento alla squadra e che meriterebbero di poter seguire i propri colori con la passione che li contraddistingue. Tuttavia, la società prendendo atto della comunicazione, si riserva di coinvolgere gli organi competenti, al fine di avviare un dialogo costruttivo volto alla possibile risoluzione della problematica, nel pieno rispetto della sicurezza pubblica e dei diritti dei tifosi”.
potrebbe interessarti anche
Ferrandina, colpo in attacco: in arrivo Giulio Carrozzo
Spinazzola-Taranto: divieto di trasferta per i tifosi ospiti
Fasano, cambio di orario per la partita contro l’Afragolese
Barletta, Certame Atletico: tribuna gremita e spettacolo in pista
Castrovilli: “Obiettivo playoff, spero di rivedere presto il Bari in Serie A”
Casarano, emergenza a centrocampo contro il Benevento: due le assenze pesanti in mediana