Trasferimento mercato di Barletta: soluzione temporanea tra Comune, residenti e commercianti

BARLETTA – Una soluzione temporanea per il mercato settimanale di Barletta, con una traslazione degli stand lungo via Rossini, fino ad allungarsi in via Papa Giovanni XXIII fino al sottovia Pertini. Confronto acceso tra amministrazione comunale, residenti e commercianti per arrivare ad un compromesso, che però si spinge fino ai limiti di un piano regolatore risalente ad oltre 50 anni fa, in attesa dello studio del nuovo piano urbanistico generale. Il rispetto delle norme igienico-sanitarie, in particolare degli stand alimentari, resta la priorità dei residenti. L’amministrazione comunale invita i commercianti al rispetto delle regole, anche attraverso gli strumenti forniti da Palazzo di Città.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author