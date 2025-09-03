3 Settembre 2025

Trapianti, nuove regole per il trasporto di organi e tessuti

Dante Sebastio 3 Settembre 2025
centered image

Alzare ulteriormente l’asticella della qualità e della sicurezza in un settore che già rappresenta un’eccellenza mondiale. È questo l’obiettivo del nuovo accordo nazionale per il coordinamento dei trasporti legati ai trapianti, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

L’intesa definisce un assetto aggiornato per il trasporto di organi, tessuti, cellule, materiali biologici, dispositivi dedicati ed equipe mediche, superando i precedenti accordi del 2006 e del 2015.

“Si tratta di un passaggio strategico per l’intero sistema trapiantologico – commenta Giuseppe Feltrin, direttore del Centro nazionale trapianti -. La logistica è decisiva in un settore fortemente tempo-dipendente: ogni minuto guadagnato può determinare la riuscita di un trapianto e fare la differenza tra vita e morte”.

Il testo armonizza e chiarisce le norme in un documento unico che disciplina modelli di trasporto, contenitori per organi, tracciabilità in tempo reale e gestione informatizzata dei dati clinici e logistici. Centrale anche l’integrazione con la rete dell’emergenza-urgenza sanitaria, che fornisce standard organizzativi e di sicurezza.

“Con questa intesa vogliamo rafforzare il lavoro della rete trapiantologica italiana, dotandola di strumenti più moderni ed efficaci a vantaggio dei pazienti”, conclude Feltrin.

Il nuovo accordo dovrà essere recepito entro sei mesi dalle singole Regioni attraverso specifici atti amministrativi.

