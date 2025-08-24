24 Agosto 2025

Taranto-Trapani. Salvatore Aronica (foto Massimo Todaro/AntennaSud)

Trapani, Aronica: “Il Casarano ha creato tanto nel primo tempo”

Lorenzo Ruggieri 24 Agosto 2025
Pareggio a reti inviolate tra Casarano e Trapani nella prima giornata del Girone C di Serie C. Queste le dichiarazioni di Salvatore Aronica, tecnico dei siciliani, ai microfoni di Antenna Sud: “Conoscevamo le insidie di questa gara, abbiamo studiato il Casarano e le sue individualità. I rossazzurri ci hanno messi in difficoltà nel primo tempo creando tanto. Il punto ci permette di iniziare il campionato con un risultato positivo anche se c’è molto da migliorare”.

