Trapani, Aronica: “Il Casarano ha creato tanto nel primo tempo”

Pareggio a reti inviolate tra Casarano e Trapani nella prima giornata del Girone C di Serie C. Queste le dichiarazioni di Salvatore Aronica, tecnico dei siciliani, ai microfoni di Antenna Sud: “Conoscevamo le insidie di questa gara, abbiamo studiato il Casarano e le sue individualità. I rossazzurri ci hanno messi in difficoltà nel primo tempo creando tanto. Il punto ci permette di iniziare il campionato con un risultato positivo anche se c’è molto da migliorare”.
