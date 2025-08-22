Taranto, si avvicina anche Lamin Jallow: c’è l’accordo

Lamin Jallow è sempre più vicino al Taranto. Confermata anche questa anticipazione di Antenna Sud con l’attaccante del Valmontone ed ex Fidelis Andria che ha accettato la proposta del club rossoblù. L’attaccante Gambiano, espressamente richiesto da mister Ciro Danucci, vanta diverse presenze tra Serie C, Serie B con la Salernitana (28 Gol) e in Serie A con il Chievo Verona.

