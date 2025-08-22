22 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, si avvicina anche Lamin Jallow: c’è l’accordo

Fabrizio Caianiello 22 Agosto 2025
centered image

Lamin Jallow è sempre più vicino al Taranto. Confermata anche questa anticipazione di Antenna Sud con l’attaccante del Valmontone ed ex Fidelis Andria che ha accettato la proposta del club rossoblù. L’attaccante Gambiano, espressamente richiesto da mister Ciro Danucci, vanta diverse presenze tra Serie C, Serie B con la Salernitana (28 Gol) e in Serie A con il Chievo Verona.

About Author

Fabrizio Caianiello

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Squalifica fino al 15 settembre per Strambelli e Di Jeva dopo la rissa

22 Agosto 2025 Dante Sebastio

Martina calcio: 3-0 in amichevole contro il Polimnia

22 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Eccellenza Pugliese, svelato il calendario ufficiale della nuova stagione

22 Agosto 2025 Giovanni Scialpi

Taranto, secondo raduno Juniores il 27 agosto al Vivere Solidale

22 Agosto 2025 Massimo Todaro

Lecce, nel mirino Alex Sala del Cordoba

22 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Matera CdS, Santoruvo indica la strada e si prepara alla sfida lucana

22 Agosto 2025 Roberto Chito

potrebbe interessarti anche

Taranto, si avvicina anche Lamin Jallow: c’è l’accordo

22 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Squalifica fino al 15 settembre per Strambelli e Di Jeva dopo la rissa

22 Agosto 2025 Dante Sebastio

Mamma e figlia morte a Melfi, sindaco di Ascoli Satriano proclama lutto cittadino

22 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Martina Franca: a Palazzo Ducale il Valle d’Itria Summer Tasting

22 Agosto 2025 Redazione