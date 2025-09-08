Trani, usura aggravata: arrestato un uomo

Aveva approfittato della fragilità economica di imprenditori e cittadini in difficoltà, imponendo prestiti a condizioni insostenibili, fino a rendere impossibile la restituzione del denaro. Per questo un uomo è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Trani, in esecuzione di un provvedimento di detenzione domiciliare emesso dalla Procura Generale della Corte di Appello di Bari. Dovrà scontare una pena definitiva di sei anni per usura aggravata.

La vicenda rientra in un quadro più ampio di azioni coordinate contro l’usura e la criminalità organizzata nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Quello messo a segno a Trani è solo l’ultimo di una serie di risultati ottenuti dall’Arma negli ultimi mesi.

A febbraio, i carabinieri avevano arrestato un ottantenne di Molfetta, accusato di usura, estorsione, rapina e lesioni personali: l’uomo avrebbe concesso prestiti con tassi fino al 110% annuo, usando minacce e violenza per riscuotere i pagamenti. Più di recente, altri nove arresti sono stati eseguiti nei confronti di soggetti gravemente indiziati di estorsione, incendi dolosi e violenze mafiose.

Questi interventi testimoniano la presenza di una criminalità che continua a operare sul territorio, ma anche la pronta e decisa reazione delle forze dell’ordine. L’Arma dei carabinieri ribadisce il proprio impegno e invita i cittadini a denunciare ogni forma di usura o sopraffazione: “Denunciare è il primo passo per spezzare la catena del ricatto e ritrovare la propria libertà”.

