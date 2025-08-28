28 Agosto 2025

Trani, stadio Nicola Lapi: collaudate le torri faro

centered image

TRANI – Trani con lo sguardo puntato sullo stadio Nicola Lapi. Mercoledì sera è stato ufficialmente completato il collaudo delle quattro torri faro dell’impianto calcistico comunale, con i riflettori che hanno dato luce alla struttura 42 giorni dopo l’installazione del sistema di illuminazione, iniziata lo scorso 15 luglio.

L’operazione di collaudo ha visto il suo completamento su due sere e si è svolta attraverso sistemi laser in grado di garantire la corretta diffusione delle luci su tutto il manto erboso e sugli spalti del Comunale, coprendo in toto l’impianto sportivo e rendendolo pronto per ospitare gli eventi ufficiali in notturna. Martedì sera, l’attività è iniziata con l’attivazione delle due torri faro su via Sant’Annibale di Francia, mentre mercoledì sera sono state accese anche le due torri faro sul lato opposto.

Adesso l’attesa per il primo appuntamento in prima serata per la città di Trani, con la presentazione ufficiale della squadra di calcio della Soccer prevista per mercoledì 3 settembre alle 20:30. Con la logistica rinnovata del Nicola Lapi, adesso l’attenzione si sposta sulla manutenzione del manto erboso in vista della nuova stagione sportiva.

