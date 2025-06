Trani, sorpresa a cavallo nel centro storico: la città accoglie i Carabinieri del 4° Reggimento

Hanno attirato l’attenzione di cittadini e turisti i Carabinieri a cavallo del 4° Reggimento di Roma, tornati nel centro storico di Trani per una giornata che ha unito sicurezza e fascino. In sella a due esemplari Murgesi di tre anni, Socrate e Spartaco, i militari hanno attraversato le principali vie cittadine, fermandosi nella Villa Comunale e in Piazza Duomo, dove sono stati accolti con entusiasmo da bambini, famiglie e curiosi. In tanti non hanno resistito all’emozione di una foto con i cavalli e i loro cavalieri, simbolo di un reparto d’élite dell’Arma.

Oltre a garantire l’ordine pubblico anche in zone difficili da raggiungere, i Carabinieri a cavallo rappresentano una delle tradizioni più iconiche dell’Arma, resa celebre dal Carosello Equestre che ogni anno celebra l’anniversario di fondazione. A Trani, il loro passaggio ha regalato un momento di bellezza e senso civico.

