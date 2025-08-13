Trani, solidarietà oltre i confini: aiuti e fondi per Zanzibar

E’ una solidarietà senza confini quella dell’associazione Orizzonti, attiva da oltre 15 anni nella lotta alla povertà. Il gruppo ha avviato la campagna di raccolta fondi “Orizzonti for Africa” per sostenere le popolazioni di Zanzibar e dei villaggi vicini, in condizioni di estrema povertà. Federica, volontaria di Trani, porterà aiuti concreti sul posto, ma per farlo serve il contributo di tutti. La raccolta fondi sarà attiva fino al 28 agosto. La Tanzania, tra i Paesi più poveri al mondo, è al 159° posto nell’Indice di Sviluppo Umano.
