Trani, Scuola “Baldassarre” chiusa per due giorni: si rimuove l’amianto

Resterà chiusa per due giorni la scuola media “Baldassarre” di Trani. L’amministrazione comunale procederà nelle prossime ore alla rimozione dell’amianto dall’edificio scolastico, presente ancora in una canna fumaria e in una vecchia cisterna di accumulo posta sul tetto del plesso.

Una presenza, quella dell’amianto, ancora ingombrante nelle città italiane, e che necessita di interventi da svolgere con massima prudenza.

