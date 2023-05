CANOSA – Oltre 300 carabinieri suturo il territorio nazionale per una maxi operazione che ha portato a 21 provvedimenti restrittivi e decine di perquisizioni, nei confronti di soggetti appartenenti a uno strutturato sodalizio ritenuto autore di numerosi scavi clandestini, ricettazione e illecita commercializzazione, in ambito nazionale ed internazionale, di importantissimi reperti archeologici, di valore storico culturale

inestimabile e commerciale ingente. L’operazione è condotta in queste ore dai carabinieri per la Tutela del

Patrimonio Culturale, in collaborazione con il Ros di Roma. L’attività investigativa è scaturita dagli esiti di una complessa e articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani e svolta dai carabinieri dell’Arte di Bari.

