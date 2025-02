Trani, salma abusiva nel loculo: la denuncia di un secondo caso

Ci potrebbero esser nuovi sviluppi nella storia, diventata oggetto di investigazione degli inquirenti, del ritrovamento di una salma anonima tumulata abusivamente in un loculo privato del cimitero di Trani. Il caso potrebbe non essere isolato, come raccontato dal segretario povinciale della DC Bat Franco Nugnes che da tempo denuncia uno stato di degrado del cimitero tranese.

L’esponente della DC ha rivelato ai nostri microfoni di aver ricevuto nelle scorse ora un’altra segnalazione di un cittadino che andando a tumulare un proprio congiunto in un loculo di sua proprietà, avrebbe rinvenuto all’interno una salma anonima chiusa in un sacchetto di cellophane. Se fosse confermato quanto denunciato da Nugnes si tratterebbe del secondo caso scoperto in poche settimane.

