Trani, riapre il giardino storico di Villa Telesio

E’ stato riaperto al pubblico il parco di Villa Telesio, a Trani, restaurato grazie a fondi regionali destinati ai giardini storici. L’intervento, di tipo conservativo, ha riguardato il consolidamento del muro di cinta e della torre, oltre al ripristino delle aiuole che custodiscono un patrimonio arboreo di oltre 6.000 metri quadrati. Tra le specie presenti, lecci e cipressi secolari, agrumi, melograni e bouganville. Videosorvegliata e vincolata dal 1982, l’area potrà essere visitata ogni giorno, offrendo alla città un polmone verde di grande valore storico e naturalistico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author