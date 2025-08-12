12 Agosto 2025

Trani, riapre il giardino storico di Villa Telesio

Andrea Catino 12 Agosto 2025
E’ stato riaperto al pubblico il parco di Villa Telesio, a Trani, restaurato grazie a fondi regionali destinati ai giardini storici. L’intervento, di tipo conservativo, ha riguardato il consolidamento del muro di cinta e della torre, oltre al ripristino delle aiuole che custodiscono un patrimonio arboreo di oltre 6.000 metri quadrati. Tra le specie presenti, lecci e cipressi secolari, agrumi, melograni e bouganville. Videosorvegliata e vincolata dal 1982, l’area potrà essere visitata ogni giorno, offrendo alla città un polmone verde di grande valore storico e naturalistico.

Andrea Catino

