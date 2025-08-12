Trani, riapre il giardino storico di Villa Telesio

E’ stato riaperto al pubblico il parco di Villa Telesio, a Trani, restaurato grazie a fondi regionali destinati ai giardini storici. L’intervento, di tipo conservativo, ha riguardato il consolidamento del muro di cinta e della torre, oltre al ripristino delle aiuole che custodiscono un patrimonio arboreo di oltre 6.000 metri quadrati. Tra le specie presenti, lecci e cipressi secolari, agrumi, melograni e bouganville. Videosorvegliata e vincolata dal 1982, l’area potrà essere visitata ogni giorno, offrendo alla città un polmone verde di grande valore storico e naturalistico.
potrebbe interessarti anche
Notte di San Lorenzo, spiagge di Barletta invase dai rifiuti: lo sdegno dell’amministrazione
Barletta, minore con droga e arnesi da scasso: collocato in istituto penale
Trinitapoli, detenzione di esplosivi: uomo arrestato dai Carabinieri
Andria, opposizione cdx abbandona l’aula: scintille sulla piscina comunale
Andria, donna travolta sulle strisce pedonali: è grave
Furti di veicoli a Trani, due arresti della Polizia di Stato