Trani, rettifica servizio “Cattedrale all’Alba” del 12 giugno

La città di Trani si prepara a vivere una giornata di spettacolo e di musica. E’ stato presentato a Palazzo di Città il concerto “Cattedrale all’Alba” che si svolgerà il 21 giugno con l’Orchestra Sinfonica Federiciana diretta dal maestro Benedetto Grillo. L’iniziativa, arrivata quest’anno alla terza edizione, è stata presentata ufficialmente in Sala Giunta. Alla conferenza stampa erano presenti il presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica Federiciana, il Generale Pasquale Preziosa, la direttrice artisitca Sara Allegretta e il direttore musicale Grillo, oltre ai rappresentanti istituzionali del Comune di Trani, tra cui l’assessore alla cultura Lucia De Mari.

Durante il servizio andato in onda il 12 giugno scorso sono state erroneamente trasmesse per alcuni secondi immagini risalenti a un altro evento, il concerto all’alba “Nessun Dorma” organizzato a Trani dalla Fondazione Aldo Ciccolini ETS il 19 Luglio dello scorso anno e che ha visto l’esibizione de “Il duo Alborada” degli acclamati pianisti Giuseppe Greco e Alfonso Soldano, Direttore Artistico della Fondazione. I due eventi non sono in alcun modo collegati. Ci scusiamo per l’errore con i soggetti direttamente interessati e per ogni possibile fraintendimento generato dalla sovrapposizione dei contenuti video.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author