Trani, reporter e scenari di guerra: riflettori puntati sul giornalismo di frontiera

Il nuovo “disordine mondiale” è stato al centro dell’incontro promosso a Trani dal Circolo della Stampa “San Francesco di Sales”. Inviati ed esperti dei teatri di guerra si sono confrontati con la stampa locale per un momento di formazione e riflessione sul fondamentale ruolo degli operatori dell’informazione. Prezioso il contributo dell’inviato del Tg1 Leonardo Zellino, in collegamento dal confine con l’Iran, della reporter di La7 Elena Testi, e di Attilio Romita, ex anchorman ed inviato Rai.

