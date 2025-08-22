Trani, regolamento su emissioni sonore: sospensione per struttura ricettiva

TRANI – Ancora una chisura temporanea di un locale pubblico nella BAT a causa del mancato rispetto delle emissioni sonore. A Trani, gli agenti di Polizia della Questura della BAT hanno eseguito l’ordinanza chiudendo un’attività commerciale che non ha rispettato gli orari imposti dal regolamento in vigore.

La violazione è stata certificata dalla Squadra di Controllo della Polizia Amministrativa e Sociale, che ha notificato il provvedimento al titolare di una struttura ricettiva ubicata sul lungomare di Colonna. Le segnalazioni giunte a Comune di Trani e Commissariato cittadino hanno accertato una violazione reiterata, con i limiti di orario per le emissioni sonore non rispettati in più occasioni.

Verificato quanto segnalato, gli uffici comunali hanno emesso l’ordinanza dirigenziale, disponendo la sospensione dell’attività commerciale con la successiva esecuzione da parte della Questura di Andria.

Il controllo per appurare il rispetto dei regolamenti per le città turistiche e balneari della BAT proseguirà per tutto il mese di agosto e oltre, con un’affluenza che impone alle forze dell’ordine e ai comuni di monitorare gli esercizi commerciali della provincia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author