Trani: rapina e ricettazione, arrestato 44enne di Barletta

Un uomo di 44 anni, pregiudicato, è stato arrestato dalla Polizia a Barletta per rapina impropria e autoriciclaggio. Per i poliziotti, coordinati dalla Procura di Trani, lo scorso giugno avrebbe rapinato un automobilista in corso Italia, a Trani. Secondo quanto riferito dalla vittima agli agenti, il 44enne si sarebbe impossessato della sua auto mentre stava parcheggiando per poi scappare. Dagli accertamenti investigativi, che si sono basati soprattutto sulla analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, è emerso che l’indagato avrebbe anche venduto a un negozio di Barletta alcuni gioielli in oro conservati in un borsello trovato nell’auto e appartenenti alla vittima. Il 44enne è ora in carcere.

