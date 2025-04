Trani: premio a Maria Francesca Di Martino, maestra dell’arte olivicola italiana

TRANI – Riconoscimento prestigioso per Maria Francesca Di Martino, presidente del Consorzio IGP Olio di Puglia e vicepresidente di Coldiretti Bari, insignita a Roma del Premio Maestro dell’Arte Olivicola Italiana. A celebrare il suo impegno nel settore olivicolo-oleario sono stati anche il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, presenti alla cerimonia.

L’omaggio arriva per l’instancabile lavoro svolto da Di Martino nella promozione della cultura dell’olio extravergine pugliese, non solo come prodotto d’eccellenza ma anche come simbolo identitario della regione. A guidare l’azienda agricola e il frantoio di famiglia a Trani, Di Martino è stata elogiata da Coldiretti Puglia, con le parole del presidente Alfonso Cavallo e del direttore Pietro Piccioni: «Un riconoscimento meritato per la sua passione, lungimiranza e per le battaglie condotte per affermare il valore dell’Olio di Puglia IGP».

Oltre alla dimensione produttiva e imprenditoriale, il premio ha valorizzato anche la sua sensibilità sociale, sottolineata dalla partecipazione al progetto “Garden of Peace”, che prevede la piantumazione di ulivi mediterranei come segno di dialogo e cooperazione tra i popoli.

L’IGP Olio di Puglia rappresenta un marchio di qualità e garanzia: olio extravergine 100% regionale, ricco di polifenoli, imbottigliato entro l’anno di produzione e sottoposto a controlli rigorosi per certificare origine, freschezza e benefici per la salute.

Una vittoria non solo personale, ma che celebra l’intero comparto olivicolo pugliese, sempre più protagonista sulle scene nazionali e internazionali.

