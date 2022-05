Trani, precipita aereo ultraleggero, si temono vittime

TRANI – Un ultraleggero con due persone a bordo è precipitato poco fa nelle campagne di Trani. Sul posto sono accorsi i soccorritori che temono che i due occupanti del velivolo siano deceduti. Un altro ultraleggero, per cause in corso di accertamento, ha compiuto un atterraggio di emergenza su uno sterrato nei pressi dei caselli autostradali tra Trani e Corato. Il pilota di quest’ultimo velivolo è stato soccorso e portato in ospedale.

Gli investigatori, secondo quanto riporta l’Ansa, sono al lavoro per capire se ci sia stata una collisione tra il velivolo che si è schiantato al suolo e quello che ha compiuto l’atterraggio di emergenza. Nei pressi del luogo dell’incidente, vicino a Castel del Monte, c’è un’aviosuperficie dalla quale probabilmente i due ultraleggeri erano decollati. La Procura di Trani, subito informata, ha aperto un’indagine per accertare le cause dell’incidente. (ANSA).