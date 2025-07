Trani, Polizia individua autonoleggio senza licenza: disposta chiusura

Un’attività di autonoleggio senza conducente, attiva abusivamente nella zona di via Andria a Trani, è stata chiusa su disposizione del Comune, a seguito di una segnalazione della Polizia Stradale.

Durante un controllo sul territorio, gli agenti della Polizia Stradale BAT hanno accertato che l’attività era priva della necessaria licenza. Il titolare, infatti, aveva presentato regolare richiesta al SUAP, ma la pratica era stata respinta per l’incompatibilità con la destinazione dell’area. Nonostante ciò, l’attività era stata comunque avviata.

Sulla base della segnalazione ricevuta, l’Amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza dirigenziale di chiusura immediata. Il provvedimento è stato notificato al titolare dalla Polizia Stradale di Andria, con il supporto della Polizia Locale.

L’intervento rientra in una più ampia attività di controllo volta a garantire legalità, trasparenza e tutela degli utenti in un settore particolarmente delicato come quello del noleggio veicoli.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author