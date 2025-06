Trani, passaggio a livello: dal 16 giugno la chiusura ai veicoli

Il passaggio a livello di Trani sarà chiuso in maniera definitiva. Ad annunciare ufficialmente l’avvio dei lavori sono i dirigenti di RFI che con l’amministrazione comunale hanno incontrato gli operatori della stampa a Palazzo di Città. Prime data certa è quella del 16 Giugno, data in cui verrà interdetta la circolazione veicolare e settembre per la chiusura ai pedoni. Nelle more della durata dei lavori, la cui ultimazione è prevista per il 2027, sarà attivo il sottopassaggio di Via Verdi. L’amministrazione ha anche annunciato l’avvio di un servizio navetta.

