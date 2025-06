Trani, parrucchieri nel mirino dei ladri

Il fenomeno dei furti ai parrucchieri nella sesta provincia pugliese continua a colpire duramente la categoria. Sono tanti infatti gli episodi che abbiamo raccontato negli ultimi mesi; Trani e Barletta si confermano le città dove si sono registrati il maggior numero di furti con scasso nei saloni di bellezza.

Ultimo caso quello di un parrucchiere tranese situato nella zona sud della città dove negli scorsi giorni intorno alle 2 e mezza di notte dei malviventi hanno tagliato la serranda con una tronchese per poi forzare l’ingresso dell’attività con un piede di porco. Molte le attrezzature professionali rubate come piastre per i cappelli, spazzole e phon.

All’esterno dell’attività commerciale le telecamere di sorveglianza che il ladro ha distrutto durante la rapina. Le registrazioni della videosorveglianza però potrebbero offrire agli inquirenti un valido ausilio per lo svolgimento delle indagini.

Tra i danni all’attività il taglio della serranda e l’ingente furto di materiale professionale. Il titolare dell’attività ha però ripreso prontamente ad esercitare la sua professione, riparando la serranda e i danni all’interno del salone, non senza preoccupazione per quanto accaduto.

Resta quindi, quella dei parrucchieri, una categoria particolarmente attenzionata dai criminali e che attende fiduciosa il lavoro degli inquirenti.

