Trani, parco scuola guida: apertura imminente

Maria Fiorella 28 Agosto 2025
Il parco con campo scuola guida di via Giachetti aprirà a metà settembre. Lo ha annunciato il sindaco, Amedeo Bottaro. La notizia arriva dopo le accuse del movimento Articolo 97, che aveva denunciato lo stato di degrado dell’area in un nostro servizio.

