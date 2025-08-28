Trani, parco scuola guida: apertura imminente

Il parco con campo scuola guida di via Giachetti aprirà a metà settembre. Lo ha annunciato il sindaco, Amedeo Bottaro. La notizia arriva dopo le accuse del movimento Articolo 97, che aveva denunciato lo stato di degrado dell’area in un nostro servizio.
