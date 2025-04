Trani, palazzina inagibile: evacuata solo per metà

Una palazzina a Trani è stata parzialmente evacuata per gravi difetti strutturali che mettono a rischio la sicurezza. Otto famiglie sono state trasferite temporaneamente in altre strutture, in attesa che i proprietari presentino un progetto di messa in sicurezza. La zona è stata isolata per motivi di sicurezza.

