Trani, non si ferma escalation di furti: esercenti lanciano petizione per chiedere più sicurezza

C’è rabbia, ma anche tanta paura, nel cuore di molti commercianti tranesi, esasperati dai ripetuti furti che si registrano in città negli ultimi mesi. Già ci eravamo occupati dei ripetuti episodi criminosi che hanno visto la categoria dei parrucchieri e dei barbieri particolarmente presa di mira. L’escalation di furti e rapine non sembra essersi risolta, con due spaccate registrate in pochi giorni. A pagarne le spese una pizzeria, già più volte attenzionata, e nuovamente un salone di parrucchieri, situato sul corso centrale di Trani. Si ripete anche il modus operandi: un grosso oggetto (solitamente un mattone o un tombino) viene usato per infrangere le vetrine delle attività ed introdursi all’interno.

La situazione sembra essere diventata così difficile da spingere i commercianti a lanciare una petizione per chiedere un intervento drastico dello Stato sul territorio.

