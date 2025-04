Trani, nel corso di uncinetto si “cuciono” legami

Riscoprire l’antica arte dell’uncinetto non è solo un modo per esercitare la manualità e stimolare la creatività ma soprattutto per “cucire” nuovi legami. A Trani si è concluso un corso sperimentale dedicato a riscoprire questa attività che ha visto la partecipazione. Ogni mercoledì 15 partecipanti hanno preso lezioni di uncinetto, per un totale di 8 incontri di 2 ore. Tante le creazioni presentate, tra cui pochette, gioielli, borse e cover per i telefoni.

