Trani, Natalonga 2025: sport e ambiente nel ricordo di Cignarelli

Trani. Sconda edizione della Natalonga, il Memorial dedicato al Prof. Mauro Cignarelli, evento di nuoto in mare aperto organizzato dall’omonima associazione in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto. Tra i protagonisti Venere Altamura, fresca medaglia di bronzo negli 800 stile libero ai Mondiali Master 2025.
