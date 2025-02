Trani, mercato comunale: ambulanti in protesta per i servizi igienici

Sono agitati gli animi degli ambulanti del mercato di Trani. Pomo della discordia, come già in passato, sono i servizi igienici. Dopo le proteste dell’anno scorso per la mancanza di bagni in tutta l’area erano stati installate delle postazioni amovibili, i cosiddetti bagni chimici. Gli stessi sono stati rimossi negli scorsi giorni, provocando una levata di scudi della categoria.

L’amministrazione comunale, nelle more della realizzazione di una struttura a disposizione degli ambulanti e dei clienti del frequentato mercato settimanale, ha aperto il palazzetto dello sport, permettendo l’accesso ai servizi all’interno. Una scelta che il sindacato degli ambulanti ha definito come una soluzione tampone non soddisfacente.

