Trani, la musica saluta il sole: presentato il concerto “Cattedrale all’alba”

È stato presentato a Palazzo di Città il concerto “Cattedrale all’alba”, in programma sabato 21 giugno alle 4.15 in piazza Duomo, in occasione della Festa della Musica. Protagonista l’Orchestra Sinfonica Federiciana, diretta dal maestro Benedetto Grillo, che si esibirà ai piedi della Cattedrale. Alla conferenza stampa, oltre ai rappresentanti istituzionali, anche il presidente Pasquale Preziosa, il direttore artistico Sara Allegretta e il direttore musicale Grillo. Presentato anche il cartellone estivo dell’orchestra, ora presieduta onorariamente dal maestro Riccardo Muti.

