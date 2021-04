Trani | il sindaco Bottaro positivo al Covid

Il sindaco di Trani Amedeo Bottaro è risultato positivo al Covid 19. A comunicarlo è stato lo stesso primo cittadino sulla sua pagina Facebook. Negli ultimi giorni si era spoeso molto per incitari i cittadini, al momento beneficiari, a vaccinarsi, unico modo per sconfiggere il virus in tempi brevi. Ieri, inoltre era sceso da Palazzo di Città per esternare la sua piena solidarietà a tutte le attivita’ commerciali e partite iva in grave difficoltà per la pandemia.