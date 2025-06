Trani, Festa dell’Arma dei Carabinieri: il ricordo dei Caduti

Si è aperta con la deposizione di una corona di fiori all’esterno del comando provinciale dei Carabinieri di Trani la giornata della Festa dell’Arma. I picchetti schierati in alta uniforme sono stati passati in rassegna dal comandante provinciale, il Colonnello Massimiliano Galasso, che ha poi reso onore ai militari che hanno perso la vita in servizio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author