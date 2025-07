Trani, esposto sulla casa di Giovanni Bovio: Articolo 97 contro usi “non consoni”

Il movimento civico Articolo 97 – Liberi e Trasparenti ha presentato un esposto alla Sovrintendenza e alla Regione Puglia per contestare la destinazione d’uso della casa natale di Giovanni Bovio. Secondo il Movimento, l’immobile dovrebbe ospitare esclusivamente attività storico-culturali legate al filosofo tranese. Criticate alcune iniziative previste nel progetto vincitore del bando “Luoghi Comuni”, tra cui eventi ludici come la “Cena con delitto”, ritenuti inappropriati per un sito di valore identitario.

