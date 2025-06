Trani, esami di maturità: la parola agli studenti

Sono più di 500mila gli studenti che oggi sono stati chiamati ad affrontare la prima prova dell’Esame di Maturità. Tra questi anche gli studenti del Liceo Classico di Trani, che hanno potuto scegliere una delle tre tipologie di prova: analisi del testo, tema argomentativo e traccia di attualità.

Non sono mancate le sorprese per gli studenti: in pochi si aspettavano Pasolini.

