22 Agosto 2025

Trani, emissioni sonore oltre i limiti: locale sul lungomare chiuso dalla polizia

Maria Fiorella 22 Agosto 2025
Chiusura temporanea per un locale pubblico situato sul lungomare di Colonna a Trani. La polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di sospensione dell’attività, emessa dal Comune, in seguito a ripetute violazioni del regolamento comunale in materia di emissioni sonore.

Il provvedimento è scattato dopo numerosi controlli da parte della polizia Amministrativa del Commissariato di Trani, che ha più volte riscontrato il superamento dei limiti orari previsti per la diffusione musicale, nonché la mancata osservanza delle prescrizioni previste dal regolamento di Polizia Municipale.

A notificare la sospensione è stata la Squadra di Controllo della polizia Amministrativa e Sociale della questura di Andria. Le segnalazioni hanno portato i competenti uffici comunali ad adottare un’ordinanza dirigenziale con cui si è disposta la chiusura temporanea dell’attività.

L’intervento rientra nel piano di controlli predisposto dalla questura di Barletta Andria Trani per contrastare irregolarità nel settore dell’intrattenimento serale e garantire il rispetto delle regole a tutela della sicurezza e della convivenza civile.

