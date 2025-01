Trani: droga nascosta negli stivaletti da spedire in carcere, arrestato

La polizia di Stato ha arrestato un uomo residente a Trani, trovato in possesso di circa 104 grammi di hashish nascosti nei tacchi di un paio di stivaletti neri da uomo. Gli stivali erano stati inviati all’interno di un pacco destinato alla Casa circondariale di Terni. L’operazione è stata condotta dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Barletta-Andria-Trani, che ha seguito l’indagato con attività di osservazione e pedinamento, portando al suo fermo in flagranza di reato. La Procura della Repubblica di Trani ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. L’indagato dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

