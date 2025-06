Trani, doppio incendio nella notte: auto e appartamento in fiamme

Notte in fiamme a Trani, dove due distinti incendi hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Intorno alle quattro di questa mattina, due automobili sono state completamente distrutte dalle fiamme in via Barisano da Trani. Una pattuglia della Securpol è intervenuta per prima, allertando i vigili del fuoco e i carabinieri e mettendo in sicurezza l’area. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

L’episodio segue un altro incendio scoppiato ieri sera in un appartamento al piano rialzato di una palazzina in via Gran Bretagna. In questo caso si sospetta la natura dolosa. Fortunatamente, l’abitazione era vuota e l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato danni maggiori.

Le forze dell’ordine indagano per chiarire le dinamiche dei due incendi e verificare se vi siano collegamenti tra i due episodi.

