Trani, donna trovata morta in casa: indaga la Polizia

Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto questa sera in un appartamento situato in Piazza Teatro a Trani, nel centro della città.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, accompagnati dalla Polizia scientifica, per avviare i rilievi utili a stabilire le cause e la data del decesso. Presenti anche gli operatori del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso, e la Polizia locale per supportare le operazioni.

Secondo quanto finora emerso, della donna non si avevano più notizie da un paio di giorni. Gli investigatori stanno ora raccogliendo elementi utili a ricostruire quanto accaduto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author