Trani, degrado nelle case popolari: residenti protestano in strada

Sono ancora accesi gli animi dei residenti delle cosiddette “case popolari” di Trani. In particolare a destare preoccupazione è la situazione della palazzina di Via Giovanni Bosco, in cui si registrano diverse problematiche sia relative alla facciata esterna dell’immobile sia interne alle abitazioni. I condomini sono scesi per strada per chiedere un intervento tempestivo alle istituzioni, in primis ad Arca Puglia, proprietaria dello stabile.

