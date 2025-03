Trani, congresso di Forza Italia: si spacca il partito. Luci e ombre sul tesseramento

E’ stato un congresso cittadino acceso quello di Forza Italia a Trani. L’elezione del nuovo segretario politico degli azzurri, nonché il relativo cambio di equilibri interni, ha reso pubblica una profonda frattura del gruppo. Contrapposti ci sono l’ex Vicesindaco di Trani Peppino di Marzio e il capogruppo Pasquale de Toma, al cui indirizzo non sono state risparmiate accuse forti, evidenziando come quanto accaduto indebolisca la sua pretesa di una candidatura a sindaco.

Non sono mancate luci e ombre sul tesseramento, con l’ex Vicesindaco di Trani che ha parlato di tessere non pagate dai votanti, criticando anche l’influenza di uno dei due nuovi consiglieri regionali entrati in Forza Italia nella Bat.

