Trani, coesione europea e scenari pugliesi: il doppio fronte di Ventola

Le politiche di coesione europee sono state al centro del talk organizzato a Trani da Fratelli d’Italia. Protagonista l’eurodeputato Francesco Ventola che, forte della sua lunga esperienza amministrativa prima come sindaco di Canosa e poi come Presidente della Provincia Bat, ha spiegato l’importanza di queste misure per il territorio e per le comunità locali.

Oltre a tracciare un bilancio del primo anno di attività a Bruxelles dell’europarlamentare canosino non è mancato anche un riferimento alla situazione politica pugliese.

