Trani, carabiniere fuori servizio salva donna coinvolta in un incidente

E’ una storia di coraggio e senso del dovere “made in Trani” quella del Carabiniere Scelto Emanuele Paradiso, pugliese in servizio presso il 2° Battaglione Carabinieri “Liguria”. Il militare, di stanza a Genova, era rientrato nella sua città di origine per le ferie. Ma gli uomini e le donne dell’Arma, anche quando svestono la divisa, restano tali. E così il carabiniere tranese non ci ha pensato due volte ad intervenire quando ha visto una donna coinvolta in un incidente lungo la strada Andria – Trani. Paradiso, alla vista dell’auto della donna ribaltata su un fianco, si è gettato nel mezzo senza indugi, prestandole i primi soccorsi in attesa dei sanitari.

