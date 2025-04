Trani, cantieri fermi: entro 60 giorni dovrebbero riprendere i lavori di Costa Nord

Erano partiti a ritmo spedito i lavori dei tanti cantieri attivi a Trani. Oggi però sembrano aver avuto una battuta d’arresto. Sono tante le opere che attendono di essere completate nella “Perla dell’Adriatico”, Costa Sud e Costa Nord in primis. Proprio quest’ultima area, dove sorgeva la ex distilleria Angelini e dovrebbe nascere una nuova villa comunale sul mare, sembra inesorabilmente ferma in attesa del tempo che scorre. Ad imporre una battuta d’arresto numerosi intoppi burocratici. Vicenda questa che ha sollevato anche diversi malumori tra i cittadini, che in una nota hanno chiesto al Sindaco di permettere alla zona di rinascere ultimando i lavori.

