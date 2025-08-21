21 Agosto 2025

Trani, cani ammessi nel cimitero: sì ma con regole precise

Andrea Catino 21 Agosto 2025
I nostri amici a quattro zampe sono ormai parte della famiglia a tutti gli effetti. E da oggi a Trani potranno accompagnarci anche nell’ultimo saluto ai nostri cari, entrando nel cimitero comunale. Una decisione frutto di un dialogo tra il gruppo “Azione Trani” e il nuovo gestore dell’area cimiteriale, la società Parco del Ricordo, che inizialmente aveva imposto un divieto.

L’accordo, definito un esempio di “dialogo costruttivo tra cittadinanza e politica”, consente l’ingresso dei cani, ma solo nel rispetto di regole precise: guinzaglio non allungabile, museruola a disposizione, obbligo di raccogliere le deiezioni e di pulire con acqua ogni bisogni dei pelosetti. Vietato l’accesso ai luoghi di culto, mentre i cani potranno entrare esclusivamente dall’ingresso principale per garantire un controllo più rigoroso.

Alla troupe di Antenna Sud, il gestore ha lanciato un appello: sensibilizzare i cittadini al rispetto di un luogo sacro, invitando i proprietari a comportamenti responsabili. In altre parole, sì all’ingresso dei cani, ma solo se accompagnato da civiltà e decoro.

